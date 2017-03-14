Такая же кара ждет операторов связи.

Союз потребителей России предложил взыскивать неустойку с управляющих компаний, операторов сотовой связи и интернет-провайдеров за каждый час неоказания услуг.

По закону "О защите прав потребителей", за каждый час просрочки оказания услуги потребитель имеет право получать 3% от ее стоимости. Однако на поставщиков непрерывных услуг это обычно не распространяется, передает "Уралинформбюро". Часто УК, мобильные операторы и интернет-провайдеры прописывают в договорах с клиентами так называемый форс-мажор. Таким образом, услуга может не оказываться несколько дней, однако плата за нее выставляется в полном объеме, перерасчеты делаются не всегда.

Как пишут "Известия", необходимо четко прописать в законодательстве, что за каждый час отсутствия услуги клиент должен получать неустойку в размере 3% от месячной стоимости.