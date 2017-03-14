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Власти Поднебесной разрешили туристам посещение научного центра FAST с крупнейшим в мире радиотелескопом, поэтично прозванным "Око небес". Об этом сообщает китайский портал People's Daily. Каждый день доступ туда получат 2000 человек, причем бесплатно. Платят туристы только за проезд на специальном автобусе и вход в астрономический музей – по 7 долларов.

Радиотелескоп расположен высоко в горах в провинции Гуйчжоу на юго-западе Поднебесной. Научный центр FAST, который возводили 5 лет, начал работу в 2016 году. Площадь телескопа равна 30 футбольным полям, диаметр – 500 метров, передает "Уралинформбюро".

Это самый чувствительный радиотелескоп в мире. По словам сотрудников, он способен засечь мобильный телефон, работающий на Луне.