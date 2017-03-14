Почти без осадков.

Рабочая неделя выдастся в Екатеринбурге прохладной и ветреной. Столбик термометра будет курсировать в районе нуля, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Днем 13 марта воздух прогреется до плюс 3-5 градусов. Западный ветер разгонится до 14 метров в секунду. Существенных осадков не ожидается.

14 марта ветер не утихнет – порывы будут достигать 15 метров в секунду. Похолодает до минус 3 градусов, пройдет небольшой снег.

Ночью 15 марта температура воздуха опустится до минус 10 градусов, а днем не превысит 0. Ветер сменит направление на юго-западное и стихнет до 2-7 метров в секунду. Осадков синоптики не обещают.

К концу недели столбик термометра медленно поползет вверх и доберется до 4 градусов выше нуля.