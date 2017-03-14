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В Кургане начали резать лед на Тоболе13 марта в 16:18

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Зауралье готовится к половодью.

На реке Тобол в Кургане начали резать лед. Фотография подготовки столицы Зауралья к половодью появилась в группе "Интересный Курган" в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

"Режут не от наводнения, а для того, чтобы мост не снесло, когда лед пойдет. Разрезанные части пройдут между опорами и не причинят вреда", "Если этого не сделать, то такой подпор воды льдом будет, что вода начнет переливаться в город еще до дамбы", "Не поможет! Пока Иртыш не вскроется!", - рассуждают горожане.

Как сообщала ранее начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Носова, в нынешнем году уровень воды в Тоболе может на 2,5-3 метра превысить норму, достигнув вблизи областного центра отметки в 10,5 метра.

По словам первого замглавы горадминистрации Андрея Жижина, опасение вызывает совокупность природных факторов: большое количество снега, его плотность, влажность, а также осеннее переувлажнение почвы.

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