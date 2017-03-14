Они высыпались из грузовика.

13 марта 2017 года в Екатеринбурге на въезде в Академический на улице Вильгельма де Геннина проезжую часть завалило камнями. Снимки выложили пользователи соцсетей.

По предположению горожан, камни высыпались из какого-то грузовика, передает "Уралинформбюро".

Если к вечеру дорогу не расчистят, то автовладельцев ждут большие пробки. В час пик движение на данном отрезке и без того затруднено.