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В Екатеринбурге дорогу на Академический завалили камнями13 марта в 14:35

Фотография

Они высыпались из грузовика.

13 марта 2017 года в Екатеринбурге на въезде в Академический на улице Вильгельма де Геннина проезжую часть завалило камнями. Снимки выложили пользователи соцсетей.

По предположению горожан, камни высыпались из какого-то грузовика, передает "Уралинформбюро".

Если к вечеру дорогу не расчистят, то автовладельцев ждут большие пробки. В час пик движение на данном отрезке и без того затруднено.

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