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Маткапитал променяют на ежемесячное пособие13 марта в 14:42

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А многодетным семьям подарят "Газель".

В Госдуме предложили заменить материнский капитал ежемесячными пособиями. По мнению авторов инициативы, программа маткапитала себя не оправдала.

Если новая схема поддержки получит одобрение, то до достижения детьми 18 лет родители будут получать по 3 тысячи рублей за одного ребенка, 8 тысяч за двоих, 15 тысяч за троих и более. Пособия предусмотрены вне зависимости от материального положения семьи, пишет RT.

Кроме того, семьям, в которых воспитывается пять или более детей, хотят выделять земельные участки с подключенными коммуникациями для строительства дома. А парам с семью детьми и более также положен автомобиль "Газель".

Предложение о ежемесячных выплатах будет обсуждаться на круглом столе в Госдуме 23 марта, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что программа материнского капитала действует в России с 2007 года. В настоящее время размер пособия составляет 453 тысячи рублей.

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