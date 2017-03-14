Заплыв длился 41 час.

После полуночи 13 марта 2017 года на "Озере Чемпионов" в Тюмени был установлен новый рекорд по эстафете в ледяной воде. Команда клуба "АквАйСпорт-Тюмень" провела в проруби 41 час, преодолев за это время более 70 километров, передает "Уралинформбюро".



Фото: Александр Артемьев/"ВКонтакте"

"Вот и рассвет, выхода нет, надо проплыть еще 18 часов!! 23 позади!!! Эстафета 41 час, 30 участников. АквАйСпорт-Тюмень. 12 марта 2017 6:30. Температура воды стабильна + 1,3", - вел "репортаж" на свое страничке в соцсети один из участников.



Фото: Александр Артемьев/"ВКонтакте"

Последний участник заплыва финишировал в 00.09 13 марта под гром аплодисментов.

"Мы сделали это! 41 час в ледяной воде эстафетой проплыли 30 человек. Всего у каждого было 17 таких заходов. Плыли либо по 100, либо по 200 метров. И чем медленнее, тем лучше. Максимум на 100 м - около 6 минут, на 200 - 15 минут", - поделились "моржи" радостью в соцсетях.

В ближайшее время будут поданы заявки на внесение достижения тюменцев в Книгу рекордов России, Книгу рекордов Гиннесса и в число рекордов Европы. Для этого собраны все необходимые протоколы, видеофиксация заплыва, фотографии, отчет о погодных условиях и другие материалы.

Стоит отметить, что подтверждения рекордсменам придется ждать около полугода.