На Байкальской.

В Екатеринбурге не могут разобраться в причинах разрушения пятиэтажки на Байкальской, 37. Пока коммунальщики и теплоэнергетики переводят стрелки друг на друга, здание продолжает трещать по швам.

УК Октябрьского района предоставила "Уралинформбюро" результаты экспертизы, сделанной ООО АНСЭ "Экспертиза" в декабре 2016 года - специалисты пришли к выводу, что здание "промокло" из-за аварии на сетях ЕТК.

"Причиной возникновения ущерба, нанесенного местам общего пользования (МОП) и наружной облицовке стены дома, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 37, является техническая авария, которая произошла в тепловых сетях и связана с утечкой горячей воды в лотки, в которых проложены магистральные трубопроводы внутриквартальных теплосетей", - говорится в документе.

Ущерб эксперты оценили почти в 90 тысяч рублей.

В пресс-службе "ЕТК" не согласились с выводами нанятых коммунальщиками специалистов. "Актом зафиксирован факт ремонтных работ, но не причинно-следственная связь между ремонтами и "протечкой". Ремонт проводился на расстоянии 20 метров от здания, повреждение было незначительным без выхода воды на поверхность и, соответственно, не могло стать причиной обрушения наружного слоя стены. На фото, где видны влажные пятна, нет ни трубы теплоснабжения, ни ввода, трубы находятся в нескольких метрах от так называемых "протечек". Напротив, на фото явно видно отсутствие изоляции и герметизации – существенное нарушение "Правил содержания жилья". Видна также некачественно выполненная отмостка здания, через которую в подвальное помещение может просачиваться влага: талая вода, дождевые стоки", - прокомментировали в пресс-службе ЕТК.

Стоит напомнить, что дом 1975 года посыпался 10 марта 2017 года. Толстый слой стены отвалился на первом этаже, по зданию пошли трещины. Прокуратура Октябрьского района проводит проверку.

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