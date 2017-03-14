Отремонтированные за счет дальнобойщиков.

Росавтодор проверит состояние екатеринбургских дорог, которые были отремонтированы в 2016 году за счет средств, собранных с помощью системы "Платон". Специалисты призывают общественность помогать им в этом вопросе и сообщать обо всех ямах, появившихся после таяния снега. Все недоделки будут устраняться за счет подрядчиков, передает "Уралинформбюро".

В прошлом году в уральской столице за счет взносов дальнобойщиков были приведены в порядок 27 улиц протяженностью 44 километра.

В частности, были обновлены Шаумяна, Ключевская, Альпинистов, Инженерная, Грибоедова, Походная. Дорожники отремонтировали Елизаветинское шоссе, Мариупольскую транспортную развязку, Артинскую, Тетчиков, Сулимова, Смазчиков, Мира, Фронтовых Бригад, Посадскую, Карла Маркса, Энгельса. Новый асфальт уложили в Университетском переулке, улицах Фрунзе, Ангарской, Свердловской, Лукиных, Бакинских Комиссаров, Машинистов и XXII Партсъезда.

Всего на эти цели ушло 450 миллионов рублей.