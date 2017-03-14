Чтобы не допустить разрушения дорог.

На период с 16 апреля по 15 мая 2017 года на Среднем Урале региональные трассы закроют для большегрузов. Это делается для того, чтобы сохранить дороги в период весенней распутицы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, исключения будут сделаны для международной перевозки грузов, автобусов, перевозки продуктов питания, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты.

Также, несмотря на запрет, на трассы пустят автомобили федеральных органов исполнительной власти и грузовики с дорожной техникой и материалами для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

В летний период, с 16 мая по 31 августа 2017 года, на свердловских дорогах будет действовать другое ограничение. Тяжеловесному транспорту нельзя будет передвигаться по дорогам с асфальтобетонным покрытием, если температура превысит +32°С. Перевозить грузы можно будет только с 22.00 до 10.00.