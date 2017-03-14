Ее представляет Корпорация развития Среднего Урала.

Свердловская область в лице Корпорации развития Среднего Урала вошла в состав участников хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль", которое занимается реализацией проекта ВСМ между Екатеринбургом и Челябинском.

Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе минэкономразвития Южного Урала. Ранее в партнерство вошли Челябинская область и ООО "РВМ Высокоскоростные магистрали" (инвестиционная группа RWM Capital).

Если высокоскоростная магистраль будет построена, то время в пути между двумя миллионниками составит всего 1 час 10 минут. Дорогу планируется возводить по принципу государственно-частного партнерства в рамках частной концессионной инициативы.

По предварительным оценкам, стоимость магистрали составит 165 миллиардов рублей. Концессионное соглашение по проекту планируется заключить в начале 2018 года, запуск ВСМ намечен на 2023 год.