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Подразделения Росгвардии приведены в боевую готовность13 марта в 15:09

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Автомобилистов просят быть осторожными.

В Росгвардии в соответствии с решением ее командующего Виктора Золотова с 13 марта началась внезапная проверка, сообщает "Уралинформбюро".

В боевую готовность приведены ряд органов управления, соединений, воинских частей и подразделений Росгвардии. Какие именно, не уточняется.

Бойцы отрабатывают действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, а также террористическими и экстремистскими формированиями. Кроме того, практикуется вариант усиления охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. При этом продолжается выполнение повседневных задач по обеспечению общественной безопасности в регионах РФ.

Стартовавшая сегодня проверка – первая с момента образования Росгвардии. Ее руководство просит автовладельцев быть внимательными при движении на трассах, где в связи с проверкой можно встретить войсковые колонны, совершающие марш в учебные центры и на полигоны.

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