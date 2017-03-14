Через 20 лет.

К 2037 году на орбиту Земли, помимо МКС, может выйти комический корабль-мегаполис. Его проект анонсировал член Британского межпланетного общества Джерри Стоун, передает "Уралинформбюро".

По словам ученого, орбитальный комплекс будет выполнен в виде цилиндра длиной около 32 километров и диаметром порядка 6,5 километра. Его население составит порядка 10 миллионов человек. Одной из основных задач колонистов может стать сборка огромных солнечные батарей для дальнейшей передачи энергии на Землю.

Впервые о разработке подобного космического корабля заговорили еще в 1970-х годах. Однако тогдашние идеи студентов Принстонского университета так и остались на бумаге. Теперь же Джерри Стоун намерен претворить их в жизнь, подробности своего проекта он обещает раскрыть осенью.