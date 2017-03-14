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Челябинские бизнесмены задолжали 500 миллионов рублей за землю13 марта в 18:18

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По договорам аренды.

Челябинские бизнесмены задолжали муниципалитету порядка 500 миллионов рублей за аренду земли. Об этом 13 марта 2017 года заявил на аппаратном совещании в мэрии глава комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Сергей Чигинцев.

По его словам, только с начала года предприниматели недоплатили в бюджет порядка 17 миллионов рублей. Из-за долгов порядка 70 коммерсантов не могут выехать за рубеж, передает "Уралинформбюро".

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