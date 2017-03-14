Вместе во всеми россиянами.

Екатеринбуржцы присоединились к проекту Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". На 13 марта 2017 года, по мнению автомобилистов, в ремонте нуждаются улицы Блюхера, Учителей, Уральская и Турбинная, а также мост на "Калине", передает "Уралинформбюро".

По мнению организаторов, проект поможет привести в порядок именно те дороги, которые считают нужным отремонтировать россияне, а не чиновники.

Высказать свое мнение может каждый, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог". Затем следует выбрать населенный пункт, указать разбитый участок проезжей части, приложить его фотографию и описать проблему.

На сегодня на карту РФ нанесено 4 183 "убитых" дороги, общей протяженностью 5 665 километров. Участие в акции приняли уже 25 383 человека.