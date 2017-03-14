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Попавшуюся на эскорте екатеринбургскую модель вышлют из Иордании13 марта в 18:04

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Через несколько часов.

Екатеринбургскую модель Марию Сазонову и ее подругу Викторию Матвееву депортируют из Иордании около 20.00 по местному времени 13 марта 2017 года, пишет ТАСС со ссылкой на данные посольства России в стране.

Девушки смогут сами определить свой маршрут, после того как пересекут границу Иордании. Нет никаких гарантий, что они вернутся в Екатеринбург.

Друзья и родственники 21-летней Марии Сазоновой забили тревогу в начале марта, когда девушка перестала выходить на связь. Ее мать сообщила, что Мария уехала в Бахрейн на заработки. Позже выяснилось, что 3 марта модель вместе с подругой улетела в Иорданию, а там была задержана за незаконную трудовую деятельность – предоставление эскорт-услуг.

В данный момент девушки остаются в одном из отделений полиции Аммана, передает "Уралинформбюро".

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