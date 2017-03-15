Для бюджета.

За 2016 год количество ДТП в Свердловской области снизилось на 15% по сравнению с 2015 годом. На дорогах пострадало на 10% меньше людей, сообщает "Уралинформбюро".

Как доложил законодательному комитету Заксобрания начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Максим Балакин, в немалой степени этому способствовало внедрение средств автоматической фиксации нарушений. Сам вид камер дисциплинирует водителей.

Кроме того, за счет этого полиции удалось существенно пополнить бюджет области. В общей сложности с помощью камер было выписано 650 тысяч штрафов на общую сумму 417 миллионов рублей, из которых 318 миллионов уже перечислено в казну.