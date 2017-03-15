Свердловская полиция "заработала" на дорогах сотни миллионов14 марта в 11:50
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Для бюджета.
За 2016 год количество ДТП в Свердловской области снизилось на 15% по сравнению с 2015 годом. На дорогах пострадало на 10% меньше людей, сообщает "Уралинформбюро".
Как доложил законодательному комитету Заксобрания начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Максим Балакин, в немалой степени этому способствовало внедрение средств автоматической фиксации нарушений. Сам вид камер дисциплинирует водителей.
Кроме того, за счет этого полиции удалось существенно пополнить бюджет области. В общей сложности с помощью камер было выписано 650 тысяч штрафов на общую сумму 417 миллионов рублей, из которых 318 миллионов уже перечислено в казну.
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Пусть они расскажут, как специально так "регулируют" светофоры, чтобы люди тупо стояли на красном при абсолютно свободном от машин дороге, когда машины стоят на своём красном на предыдущем светофоре, а эти типа гаишники, а на самом деле бандиты в форме, подкарауливают на таком пустом от машин переходе пенсионеров и женщин и беспредельничают перед ними, выманивая у них деньги, при этом шантажирую тем, что они типа "полиция при исполнении обязанностей", даже распускают руки, толкая женщин в грудь, заставляя их садиться в свои машины для разборок и унижения достоинства.ответить
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