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Свердловская полиция "заработала" на дорогах сотни миллионов14 марта в 11:50

Для бюджета.

За 2016 год количество ДТП в Свердловской области снизилось на 15% по сравнению с 2015 годом. На дорогах пострадало на 10% меньше людей, сообщает "Уралинформбюро".

Как доложил законодательному комитету Заксобрания начальник штаба ГУ МВД по Свердловской области Максим Балакин, в немалой степени этому способствовало внедрение средств автоматической фиксации нарушений. Сам вид камер дисциплинирует водителей.

Кроме того, за счет этого полиции удалось существенно пополнить бюджет области. В общей сложности с помощью камер было выписано 650 тысяч штрафов на общую сумму 417 миллионов рублей, из которых 318 миллионов уже перечислено в казну.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Это не голословно, так и происходит на самом деле 14 марта в 13:07

Пусть они расскажут, как специально так "регулируют" светофоры, чтобы люди тупо стояли на красном при абсолютно свободном от машин дороге, когда машины стоят на своём красном на предыдущем светофоре, а эти типа гаишники, а на самом деле бандиты в форме, подкарауливают на таком пустом от машин переходе пенсионеров и женщин и беспредельничают перед ними, выманивая у них деньги, при этом шантажирую тем, что они типа "полиция при исполнении обязанностей", даже распускают руки, толкая женщин в грудь, заставляя их садиться в свои машины для разборок и унижения достоинства.

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