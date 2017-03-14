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Голый екатеринбуржец перепугал жителей Сортировки 13 марта в 19:54

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Его сдали полиции.

Днем 13 марта 2017 года жильцов дома на Кунарской, 32 в Екатеринбурге напугал шнырявший по двору голый мужчина. По словам пользователей группы "Инцидент" в социальной сети "В контакте", он вел себя неадекватно и пытался открыть чужие машины.

"Он возле нашего подъезда стоял. Я только стала к подъезду подходить, а молодые люди кричат – девушка вам лучше туда не ходить. Он явно под чем то был, пытался открыть чужую машину. Спасибо молодому человеку провел меня мимо него в подъезд", - написала одна из участниц группы (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Спустя некоторое время "нудиста" забрали прибывшие на место полицейские.

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