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Прилетай - подешевело: Египет сулит скидку в 30%14 марта в 08:35

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Из-за разницы в курсах валют.

Туры в Египет, где буквально со дня на день ждут россиян, подешевеют на треть по сравнению с 2015 годом. Такие прогнозы озвучил Хишам-эль-Демери, председатель управления по развитию туризма Республики.

Удешевление объясняется разнонаправленным курсовым движением у египетского фунта и российского рубля. Так, если на момент прекращения авиасообщения 100 долларов США стоили 6800 рублей и 1100 египетских фунтов (соотношение 6,18), то сегодня - 5800 рублей и 1700 египетских фунтов (соотношение 3,4), пояснили "Уралинформбюро" в Ассоциации туроператоров России.

Как заверяют представители Египта, даже если цены на их турпродукт будут зафиксированы в долларах на уровне 2015 года, в рублях это окажется на треть дешевле, чем до запрета авиасообщения.

Если на первых порах Россия возобновит лишь регулярное авиасообщение и только с Каиром, египтяне готовы предложить россиянам новые туристические программы, которые позволят сделать стоимость отдыха конкурентной, несмотря на относительно высокую цену билетов на регулярных рейсах.

Это могут быть комбинированные туры с экскурсионной программой по Каиру и предместьям, где расположены археологические достопримечательности, с последующим вылетом на морские курорты бортами внутренних авиалиний.

В прошлом году Египет принял 5,3 миллиона зарубежных гостей - на 40% меньше, чем по итогам 2015 года. В отсутствие россиян и британцев Каир сделал ставку на Германию и Украину. В этом году, по прогнозам, красноморские курорты посетят до 10 миллионов иностранных туристов. И это – без учета России, которая может возобновить авиасообщение с Египтом уже в марте.

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