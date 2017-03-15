Прилетай - подешевело: Египет сулит скидку в 30%14 марта в 08:35
- Текст
Из-за разницы в курсах валют.
Туры в Египет, где буквально со дня на день ждут россиян, подешевеют на треть по сравнению с 2015 годом. Такие прогнозы озвучил Хишам-эль-Демери, председатель управления по развитию туризма Республики.
Удешевление объясняется разнонаправленным курсовым движением у египетского фунта и российского рубля. Так, если на момент прекращения авиасообщения 100 долларов США стоили 6800 рублей и 1100 египетских фунтов (соотношение 6,18), то сегодня - 5800 рублей и 1700 египетских фунтов (соотношение 3,4), пояснили "Уралинформбюро" в Ассоциации туроператоров России.
Как заверяют представители Египта, даже если цены на их турпродукт будут зафиксированы в долларах на уровне 2015 года, в рублях это окажется на треть дешевле, чем до запрета авиасообщения.
Если на первых порах Россия возобновит лишь регулярное авиасообщение и только с Каиром, египтяне готовы предложить россиянам новые туристические программы, которые позволят сделать стоимость отдыха конкурентной, несмотря на относительно высокую цену билетов на регулярных рейсах.
Это могут быть комбинированные туры с экскурсионной программой по Каиру и предместьям, где расположены археологические достопримечательности, с последующим вылетом на морские курорты бортами внутренних авиалиний.
В прошлом году Египет принял 5,3 миллиона зарубежных гостей - на 40% меньше, чем по итогам 2015 года. В отсутствие россиян и британцев Каир сделал ставку на Германию и Украину. В этом году, по прогнозам, красноморские курорты посетят до 10 миллионов иностранных туристов. И это – без учета России, которая может возобновить авиасообщение с Египтом уже в марте.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 марта в 21:03
В Копейске 3-летняя девочка гуляла в одних колготках
И полном одиночестве.14 марта в 20:12
Свердловские депутаты решили перевоспитать школьников
С помощью детского омбудсмена.14 марта в 19:40
На сбившего екатеринбурженку водителя Ford объявили охоту
Очевидцев просят откликнуться.14 марта в 19:08
Голодец: российские бедняки уникальны
Работают, а есть нечего.14 марта в 18:57
Минсоцполитики отказалось увеличивать компенсации свердловским ветеранам
За отказ от лечения в санаториях.14 марта в 18:46
Дети продлевают жизнь своим родителям
На два года.14 марта в 18:37
Болгарию на "Евровидении-2017" представит уроженец РФ
Финалист проекта "Голос.Дети".14 марта в 18:25
Чиновников беспокоит крепкий рубль
И низкая инфляция.14 марта в 18:18
Ямалец проломил жене череп
Случайно.14 марта в 18:15
Екатеринбуржцам с Уралмаша не светит расселение из хрущовок
Слова чиновников истолковали неверно.14 марта в 18:14
Конфликт екатеринбуржца с коллектором закончился стрельбой
Оба написали заявление в полицию.14 марта в 18:06
"Атомстройкомплекс" откроет жильцам "Просторов" вид на Исеть
По рекомендации экспертов ШГА.14 марта в 18:04
Делу о высаживании маленького екатеринбуржца из скорой не дали ход
В прокуратуре.14 марта в 17:57
Сотрудница сотовой компании выдавала тайны челябинцев
За что получила срок.14 марта в 17:52
Школы Прикамья кормили детей просроченными продуктами
Беря пример с больниц.
Главные новости
- 14 марта в 16:52На суицид решились 250 свердловских школьников
- 14 марта в 16:28На Центральном стадионе покалечился рабочий
- 14 марта в 15:51Кого выпорет Куйвашев за музей?
- 14 марта в 14:05Смертельная ошибка челябинских врачей
- 14 марта в 13:21Прокуратура грозит екатеринбуржцам "уголовкой" за крышу для первоклашек
Аналитика
Кого выпорет Куйвашев за музей?
Истории России
"Черное золото" в разлив
На просторах Югры и Ямала.
Пинг-понг Андрея Козицына
За областной счет.