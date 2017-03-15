Увлекшись фотоохотой.

В ночь на 14 марта 2017 года в небе можно было увидеть гигантскую Луну. Сияющий как фонарь спутник Земли стал объектом фотоохоты. Фотокорреспондент "Уралинформбюро" тоже не остался равнодушен к такой красоте.

Гигантолуние удалось поймать в кадр пользователям Instagram.

Сегодня ночью полнолуние гигантолунием было.🌕 Вы почувствовали силу ночного светила?!! "Никто не в силах созерцать Мою Луну и сердца свет… Постичь Луны моей секрет И бесконечным Морем стать…" /Руми/ #полнолуние#луна#гигантолуние#ночь#night#moon#moonriver#moon_river#руми#rumi Публикация от ✒Наталия Уютная ✒С-Петербург (@nata_uno) Мар 13 2017 в 9:14 PDT

Тюменцы тоже загляделись полной Луной.



Фото: Данил Фатин, "ВКонтакте"

Пермскому фотографу Алексею Сычеву удалось запечатлеть "сырную голову" на фоне фонарей и церковного купола.

А вот петербуржцы поймали в кадр апельсиновую Луну.

В Элисте она зацепилась за Золотую обитель Будды.

#золотаяобительбудды #ночь #луна #ночнаяэлиста Публикация от Лисица (@murrmuff) Мар 13 2017 в 11:00 PDT

А таким увидели естественный спутник Земли участники экспедиции на МКС.