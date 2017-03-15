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Уральские полуночники собрались под лунным "фонарем"14 марта в 11:58

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Увлекшись фотоохотой.

В ночь на 14 марта 2017 года в небе можно было увидеть гигантскую Луну. Сияющий как фонарь спутник Земли стал объектом фотоохоты. Фотокорреспондент "Уралинформбюро" тоже не остался равнодушен к такой красоте.

Гигантолуние удалось поймать в кадр пользователям Instagram.

Тюменцы тоже загляделись полной Луной.


Фото: Данил Фатин, "ВКонтакте"

Пермскому фотографу Алексею Сычеву удалось запечатлеть "сырную голову" на фоне фонарей и церковного купола.

А вот петербуржцы поймали в кадр апельсиновую Луну.

В Элисте она зацепилась за Золотую обитель Будды.

#золотаяобительбудды #ночь #луна #ночнаяэлиста

Публикация от Лисица (@murrmuff) Мар 13 2017 в 11:00 PDT

А таким увидели естественный спутник Земли участники экспедиции на МКС.

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