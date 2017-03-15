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Туристов в Египте прикроет российский спецназ14 марта в 09:11

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На границе с Ливией.

На границу Египта и Ливии переброшен российский спецназ и беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники.

Предполагается, что силы развернуты для поддержки командующего ливийской армией Халифа Хафтара, борющегося с группировкой "Исламского государства".

Официальные источники в египетской армии опровергают присутствие российских военных на их территории, передает "Уралинформбюро".

Между тем дежурство спецназа на границе может объясняться необходимостью защиты российских туристов. Авиасообщение с Египтом, закрытое из-за теракта на борту "Когалымавиа" в конце 2015 года, вот-вот возобновится - РФ нужны повышенные гарантии безопасности граждан на случай атак боевиков ИГ.

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