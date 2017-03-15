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Екатеринбуржцы сбегают из "промокшего" дома14 марта в 12:38

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Который рассыпается на глазах.

Екатеринбуржцы, проживающие в квартире на первом этаже дома №37 по улице Байкальской, съехали из разрушающегося жилья. Как рассказал "Уралинформбюро" местный житель, его соседи вынуждены снимать квартиру.

"Жить на Байкальской невозможно. К ним можно дырку проковырять прямо в квартиру в этой намокшей стене. Это продолжается уже несколько лет. Мы все уже устали. Приезжают МЧС, УК, представители администрации, поговорят и разойдутся", - негодует екатеринбуржец.

Жильцы уже не знают, кого просить о помощи.

Стоит напомнить, что стена дома 1975 года частично обрушилась 10 марта 2017 года. По зданию пошли трещины. Коммунальщики утверждают, что стена промокла и начала разрушаться по вине ЕТК, якобы не устраняющей утечки на тепломагистрали. В свою очередь теплоэнергетики заявляют, что к происшествию причастна управляющая компания. Кто будет отвечать за разрушение дома, сейчас решает прокуратура Октябрьского района.

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