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В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку14 марта в 09:45

  • Текст

Из-за отключения электричества.

Утром 14 марта 2017 года в центре Екатеринбурга остановились трамваи. Как рассказала "Уралинформбюро" одна из горожанок, вагоны стоят на протяжении Московской и Радищева.

"Около часа назад на Московской заискрился столб, и через пару минут пропало напряжение", - прокомментировала свидетельница происшествия.

В службе движения "ЕТТУ" оперативно получить комментарий не удалось.

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