Из-за отключения электричества.

Утром 14 марта 2017 года в центре Екатеринбурга остановились трамваи. Как рассказала "Уралинформбюро" одна из горожанок, вагоны стоят на протяжении Московской и Радищева.

"Около часа назад на Московской заискрился столб, и через пару минут пропало напряжение", - прокомментировала свидетельница происшествия.

В службе движения "ЕТТУ" оперативно получить комментарий не удалось.