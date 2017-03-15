Как минимум за 18 тысяч долларов.

Британский аукционный дом C&T Auctions продаст фотографии Адольфа Гитлера и его приближенных, сообщает агентство Reuters.

Альбом был найден советским солдатом в бункере фюрера в 1945 году. Сейчас снимки принадлежат анонимному коллекционеру. По оценкам экспертов, их ориентировочная стоимость – 18 тысяч долларов.

"Снимки из этого альбома – естественные, расслабленные, местами забавные. Они в какой-то мере откровенные", – сообщает сотрудник аукционного дома Тим Харпер.

В подборке есть фотографии Гитлера в компании Йозефа Геббельса, Германа Геринга и Генриха Гиммлера, а также фото, как фюрер проезжает в автоколонне сквозь толпу. Аукцион состоится 15 марта 2017 года в графстве Кент.

Тем временем в Италии на выставке, посвященной безумству, впервые представят публике работу кисти фюрера, пишет газета Corriere della Sera. Эксперты не стесняются в оценках. В юности Адольф Гитлер несколько раз пытался поступить в академию искусств, но преподаватели признали его бездарным, передает "Уралинформбюро".