В Кировграде за различные нарушения отключен каждый третий газовый прибор14 марта в 10:25
- Текст
Эксплуатировать их небезопасно.
В целях обеспечения безопасности потребителей газа в Кировграде проводятся тотальные проверки работоспособности систем газопотребления - это 4455 квартир в 161 многоквартирном доме. С 1 февраля в городе по инициативе АО "ГАЗЭКС" проходит месячник безопасности, включающий усиленную профилактическую работу с населением и внеплановые обследования оборудования в газифицированных многоквартирных домах.
В ходе месячника безопасности за различные нарушения правил безопасного использования газа в Кировграде отключено 1175 газовых водонагревателей и 754 газовых плит. Из них на сегодняшний день после устранения нарушений обратно подключено 657 водонагревателей и 452 газовые плиты. 80% отключений обусловлены такими причинами, как отсутствие тяги или обратная тяга, негерметичность, неправильный монтаж, разрушение дымоходов и вентиляционных каналов.
Около 100 газовых водонагревателей отключено из-за неработающей автоматики безопасности. Пользоваться газовыми водонагревателями с неработающей автоматикой безопасности категорически запрещено, однако некоторые потребители игнорируют это правило, принудительно включают приборы, рискуя жизнями своих семей. По этой причине в месячник безопасности в городе продолжались отравления угарным газом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".
Процесс обратного подключения потребителей находится на особом контроле генерального директора АО "ГАЗЭКС" Валерия Боровикова. "Газ должен возвращаться в дома незамедлительно после устранения нарушений со стороны управляющих компаний и абонентов, без взимания дополнительной платы", - отметил он. Текущие вопросы по возобновлению газоснабжения в домах ежедневно рассматриваются в администрации Кировградского городского округа при участии газовой службы, управляющих компаний, прокуратуры.
По данным КЭС Кировграда, повторный пуск газа абоненту происходит в течение 3 дней после подачи заявления. Необходимо подтвердить исправность дымоходов и вентиляционных каналов, представив соответствующий акт от лицензированной организации, наличие договоров на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования, отсутствие задолженности за потребленный газ.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 марта в 21:03
В Копейске 3-летняя девочка гуляла в одних колготках
И полном одиночестве.14 марта в 20:12
Свердловские депутаты решили перевоспитать школьников
С помощью детского омбудсмена.14 марта в 19:40
На сбившего екатеринбурженку водителя Ford объявили охоту
Очевидцев просят откликнуться.14 марта в 19:08
Голодец: российские бедняки уникальны
Работают, а есть нечего.14 марта в 18:57
Минсоцполитики отказалось увеличивать компенсации свердловским ветеранам
За отказ от лечения в санаториях.14 марта в 18:46
Дети продлевают жизнь своим родителям
На два года.14 марта в 18:37
Болгарию на "Евровидении-2017" представит уроженец РФ
Финалист проекта "Голос.Дети".14 марта в 18:25
Чиновников беспокоит крепкий рубль
И низкая инфляция.14 марта в 18:18
Ямалец проломил жене череп
Случайно.14 марта в 18:15
Екатеринбуржцам с Уралмаша не светит расселение из хрущовок
Слова чиновников истолковали неверно.14 марта в 18:14
Конфликт екатеринбуржца с коллектором закончился стрельбой
Оба написали заявление в полицию.14 марта в 18:06
"Атомстройкомплекс" откроет жильцам "Просторов" вид на Исеть
По рекомендации экспертов ШГА.14 марта в 18:04
Делу о высаживании маленького екатеринбуржца из скорой не дали ход
В прокуратуре.14 марта в 17:57
Сотрудница сотовой компании выдавала тайны челябинцев
За что получила срок.14 марта в 17:52
Школы Прикамья кормили детей просроченными продуктами
Беря пример с больниц.
Главные новости
- 14 марта в 16:52На суицид решились 250 свердловских школьников
- 14 марта в 16:28На Центральном стадионе покалечился рабочий
- 14 марта в 15:51Кого выпорет Куйвашев за музей?
- 14 марта в 14:05Смертельная ошибка челябинских врачей
- 14 марта в 13:21Прокуратура грозит екатеринбуржцам "уголовкой" за крышу для первоклашек
Аналитика
Кого выпорет Куйвашев за музей?
Истории России
"Черное золото" в разлив
На просторах Югры и Ямала.
Пинг-понг Андрея Козицына
За областной счет.