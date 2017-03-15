Эксплуатировать их небезопасно.

В целях обеспечения безопасности потребителей газа в Кировграде проводятся тотальные проверки работоспособности систем газопотребления - это 4455 квартир в 161 многоквартирном доме. С 1 февраля в городе по инициативе АО "ГАЗЭКС" проходит месячник безопасности, включающий усиленную профилактическую работу с населением и внеплановые обследования оборудования в газифицированных многоквартирных домах.

В ходе месячника безопасности за различные нарушения правил безопасного использования газа в Кировграде отключено 1175 газовых водонагревателей и 754 газовых плит. Из них на сегодняшний день после устранения нарушений обратно подключено 657 водонагревателей и 452 газовые плиты. 80% отключений обусловлены такими причинами, как отсутствие тяги или обратная тяга, негерметичность, неправильный монтаж, разрушение дымоходов и вентиляционных каналов.

Около 100 газовых водонагревателей отключено из-за неработающей автоматики безопасности. Пользоваться газовыми водонагревателями с неработающей автоматикой безопасности категорически запрещено, однако некоторые потребители игнорируют это правило, принудительно включают приборы, рискуя жизнями своих семей. По этой причине в месячник безопасности в городе продолжались отравления угарным газом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС".

Процесс обратного подключения потребителей находится на особом контроле генерального директора АО "ГАЗЭКС" Валерия Боровикова. "Газ должен возвращаться в дома незамедлительно после устранения нарушений со стороны управляющих компаний и абонентов, без взимания дополнительной платы", - отметил он. Текущие вопросы по возобновлению газоснабжения в домах ежедневно рассматриваются в администрации Кировградского городского округа при участии газовой службы, управляющих компаний, прокуратуры.

По данным КЭС Кировграда, повторный пуск газа абоненту происходит в течение 3 дней после подачи заявления. Необходимо подтвердить исправность дымоходов и вентиляционных каналов, представив соответствующий акт от лицензированной организации, наличие договоров на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования, отсутствие задолженности за потребленный газ.