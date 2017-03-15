Есть дома.

Ученые из Питтсбургского университета в США нашли, по их словам, единственно верный способ похудеть. Чтобы попрощаться с лишним весом, нужно отказаться от готовой еды и самим стоять у плиты. Причем речь не только о вредном фаст-фуде, но и о посещении ресторанов в целом.

В исследовании приняли участие 150 человек. Ученые следили за их состоянием в течение года. Как оказалось, частые походы в кафе с друзьями повышают риск неправильного питания на 60%. В заведениях общепита посетители теряют контроль, переедают и поглощают запрещенные продукты. В еде, приготовленной вне дома, содержится большое количество соли, сахара и жира.