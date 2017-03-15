Их данные похищены.

Пользователи социальной сети Instagram стали жертвами мошенников, сообщила антивирусная компания ESET.

Злоумышленники распространили в Google Play приложения, которые якобы раскручивают страницы в Instagram. После установки программа требовала введения логина и пароля, а затем сообщала об ошибке. При этом данные отправлялись на сервер мошенников и использовались для взлома учетных записей и распространения с их помощью спама и накрутки лайков.

После обращения ESET администрация Google Play удалила вредоносные приложения, которыми успели воспользоваться более 1,5 миллиона человек. Им рекомендовано сменить пароли от Instagram и других сервисов, передает "Уралинформбюро".