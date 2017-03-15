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Ученые вооружили иммунитет против ВИЧ14 марта в 14:36

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Пока только у обезьян.

Ученые из Рокфеллеровского университета в США смогли "научить" организм макак противостоять ВИЧ, пишет журнал Nature. Для эксперимента в организме зараженного человека, который долго сопротивлялся вирусу, исследователи выделили уникальное антитело 3BNC117. Его ввели 12 лабораторным макакам. которых заразили ВИЧ.

На протяжении полугода антитела в крови подопытных активно боролись с вирусом, препятствуя его размножению. Введенные клетки "научили" иммунитет макак распознавать и уничтожать ВИЧ. У 75% животных развился стойкий иммунитет в течение следующих полутора лет, передает "Уралинформбюро".

Ученые уверены, что метод лечения подойдет и для человека. Но на следующем этапе исследований биологи планируют увеличить время между заражением и началом ввода антител. Старт лечению будут давать через 2-6 недель после введения вируса – когда обычно и обнаруживается инфекция.

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