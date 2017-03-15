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Куйвашев поручил подбить смету празднования 300-летия Екатеринбурга 14 марта в 11:15

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И обновить оргкомитет.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству просчитать, во что выльется празднование 300-летия Екатеринбурга, которое столица Урала отпразднует в 2023 году, передает "Уралинформбюро".

"Необходимо приступить к разработке рабочих планов, которые будут касаться в том числе и финансирования тех или иных мероприятий как из бюджетов всех уровней, так и с привлечением частных средств", - заявил губернатор на заседании правительства 14 марта 2017 года.

Кроме того, в ближайшее время будет пересмотрен состав организационного комитета, сформированного более двух лет назад.

Аналогичные поручения глава региона дал по поводу подготовки к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила в 2022 году.

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