"Чистый развод": мэрия начинила Екатеринбург пустышками14 марта в 11:27
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Для стращания горожан.
За 2016 год в Екатеринбурге было ликвидировано 788 несанкционированных свалок, с которых было вывезено около 19,5 тысячи тонн мусора. Как доложил на заседании гордумы 14 марта председатель комитета по экологии Егор Свалов, на эти цели из бюджета было потрачено свыше 13,7 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро".
При этом в 2015 году было ликвидировано более 1000 мусорных завалов, что обошлось в 11 миллионов. Как пояснил Е.Свалов, расходы выросли из-за инфляции.
Мэрия хитра на выдумки в борьбе за чистоту - в прошлом году город начинили муляжами видеокамер, якобы ведущих съемку там, где нарушители обычно сваливают отходы.
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