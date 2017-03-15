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Чубайс обвинил своего экс-компаньона в шантаже14 марта в 15:26

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И готов обратиться в полицию.

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс намерен подать заявление в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности своего экс-компаньона Илью Сучкова, а также "группы работающих на него товарищей чеченской национальности". Чубайс обвиняет их в вымогательстве и клевете. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сучков возглавлял компанию СFO Concept, принадлежащую Чубайсу. В 2011 году глава "Роснано" продал ее Сучкову. СFO Concept вело строительство дома для Чубайса в подмосковном поселке Переделкино. Планировалось, что он выкупит коттедж по окончании строительства за 20 миллионов долларов, однако СFO Concept увеличила цену до 50 миллионов.

"Вначале от меня потребовали покупки дома по неадекватной цене, а когда я категорически отказался, мне стали присылать сделанные тайно записи деловых переговоров, с угрозой их публикации", - пишет Анатолий Чубайс.

Стоит отметить, что летом прошлого года суд арестовал имущество CFO Concept из-за долга по иску компании Crizna Holdings ltd. Под арест попал и участок под спорным домом в Переделкино, передает "Уралинформбюро".

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