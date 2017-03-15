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В самолеты пустят бортпроводников с ВИЧ14 марта в 15:46

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Суд встал на их сторону.

Верховный суд России отменил запрет нанимать бортпроводниками ВИЧ-инфицированных. Ранее такое ограничение было прописано в федеральных авиационных правилах, утвержденных Минтрансом.

С иском в суд обратился бывший сотрудник "Аэрофлота" – 10 лет он работал бортпроводником, но после выявления ВИЧ был уволен, сообщает "Коммерсанть". В суде представитель Минтранса заявил, что носители вируса представляют опасность для пассажиров, так как работают с продуктами, а ВИЧ может передаваться через пищу.

Но это утверждение опровергла приглашенный эксперт – старший научный сотрудник Федерального СПИД-центра Наталья Ладная: "Меня поразил уровень безграмотности юристов Минтранса. Больной, принимающий антиретровирусную терапию, совершенно безопасен для общества".

Согласно правилам Международной организации гражданской авиации, вирус иммунодефицита не препятствие для работы проводником. В 2011 году Верховный суд России также разрешил ВИЧ-инфицированным работать пилотами, передает "Уралинформбюро".

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