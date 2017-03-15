Паводок доберется до 223 домов в Свердловской области14 марта в 14:21
- Текст
Где проживают 335 человек.
В 2017 году подтопление грозит 11 населенным пунктам в 8 муниципальных образованиях Свердловской области, заявил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на заседании правительства. В зоне риска расположены 223 дома, в которых проживают 335 человек.
При худшем сценарии затопленными окажутся 13 мостов и 1 участок дороги. От цивилизации будут отрезаны 76 населенных пунктов. Жителей этих поселков и деревень заблаговременно обеспечат провиантом, предметами первой необходимости и медикаментами. По подсчетам властей, общий вес товаров составит 147 тонн. В зонах риска также создадут паромные и лодочные переправы, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
Уточненный прогноз по паводку в муниципалитеты направят 5 апреля 2017 года. Вместе с тем уже сейчас в боевую готовность приведены силы МЧС. По словам исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС по Свердловской области Ивана Павленко, в схватку в половодьем готовы вступить 12 064 человек личного состава и 2 797 единиц техники. Также разработаны планы эвакуации и создания пунктов временного размещения.
Повышенное внимание планируется уделить гидротехническим сооружениям, которые находятся в стадии капитального ремонта. По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, работы ведутся на Нижнесинячихинской, Новоуткинской и Камышевской плотинах, Бисертском и Сылвенском гидроузлах. "До подрядчиков информация доведена. Организовано круглосуточное дежурство", - отметил министр.
В прошлом году Средний Урал настиг сильнейший за 40 лет паводок. "Большая вода" добралась до 746 придомовых территорий, 331 жилого дома и 24 садовых участков. Критичной была ситуация в Ирбите и Туринске. Понесенные убытки власти региона попытались компенсировать из областного бюджета, выделив 21 миллион рублей. Пострадавшие получили по 10 000 рублей на восстановление подворий.
Стоит отметить, что по прогнозам екатеринбургского "Водоканала", столицу Урала в этом году подмочит еще хлеще, чем в прошлом. Тогда вышедшая из берегов Патрушиха затопила Городскую улицу.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
14 марта в 21:03
В Копейске 3-летняя девочка гуляла в одних колготках
И полном одиночестве.14 марта в 20:12
Свердловские депутаты решили перевоспитать школьников
С помощью детского омбудсмена.14 марта в 19:40
На сбившего екатеринбурженку водителя Ford объявили охоту
Очевидцев просят откликнуться.14 марта в 19:08
Голодец: российские бедняки уникальны
Работают, а есть нечего.14 марта в 18:57
Минсоцполитики отказалось увеличивать компенсации свердловским ветеранам
За отказ от лечения в санаториях.14 марта в 18:46
Дети продлевают жизнь своим родителям
На два года.14 марта в 18:37
Болгарию на "Евровидении-2017" представит уроженец РФ
Финалист проекта "Голос.Дети".14 марта в 18:25
Чиновников беспокоит крепкий рубль
И низкая инфляция.14 марта в 18:18
Ямалец проломил жене череп
Случайно.14 марта в 18:15
Екатеринбуржцам с Уралмаша не светит расселение из хрущовок
Слова чиновников истолковали неверно.14 марта в 18:14
Конфликт екатеринбуржца с коллектором закончился стрельбой
Оба написали заявление в полицию.14 марта в 18:06
"Атомстройкомплекс" откроет жильцам "Просторов" вид на Исеть
По рекомендации экспертов ШГА.14 марта в 18:04
Делу о высаживании маленького екатеринбуржца из скорой не дали ход
В прокуратуре.14 марта в 17:57
Сотрудница сотовой компании выдавала тайны челябинцев
За что получила срок.14 марта в 17:52
Школы Прикамья кормили детей просроченными продуктами
Беря пример с больниц.
Ещё в сюжете «Приплыли...»
Главные новости
- 14 марта в 16:52На суицид решились 250 свердловских школьников
- 14 марта в 16:28На Центральном стадионе покалечился рабочий
- 14 марта в 15:51Кого выпорет Куйвашев за музей?
- 14 марта в 14:05Смертельная ошибка челябинских врачей
- 14 марта в 13:21Прокуратура грозит екатеринбуржцам "уголовкой" за крышу для первоклашек
Аналитика
Кого выпорет Куйвашев за музей?
Истории России
"Черное золото" в разлив
На просторах Югры и Ямала.
Пинг-понг Андрея Козицына
За областной счет.