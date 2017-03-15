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Отравившиеся спайсом сургутяне выписаны14 марта в 16:25

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В смертельном случае разбирается СКР.

Отравившиеся синтетическими наркотиками сургутяне выписаны из больницы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ОКБ.

Семеро любителей спайсов поступили в больницу 11 марта 2017 года. Врачи поставили диагноз – "токсическое действие неизвестного психотропного вещества". Двое от госпитализации отказались. Остальные пятеро были выписаны 13 марта в удовлетворительном состоянии.

Еще один мужчина получил смертельное отравление спайсом – по данным местных СМИ, мужчину нашли в машине с курительной трубкой в руке. Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР, проводится доследственная проверка.

Подобное отравление в Сургуте случилось в 2014 году– тогда погибли 7 человек. 70 попали в больницы.

Ранее по теме:
В Сургуте спайсом отравились 8 человек

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