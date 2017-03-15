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Екатеринбургское ТТУ лишат ресурсов за 9-миллионный долг14 марта в 15:04

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Если не поторопится с погашением.

Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление накопило долг перед Свердловским филиалом ОАО "Энергосбыт Плюс" в размере 8 миллионов 978 тысяч рублей.

Предприятие добровольно снизило потребление тепла и горячей воды. Если МУП в течение пяти дней не перечислит теплоэнергетикам деньги, оно будет полностью отключено от ресурсов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе филиала ОАО "Энергосбыт Плюс".

Ранее "Екатеринбургэнергосбыт" дважды грозился обесточить ЕТТУ за долги. Каждый раз чиновникам удавалось договориться с поставщиками ресурсов, а прокуроры объявляли предостережение руководству энергокомпании.

Помимо ЕТТУ, добровольно ограничили потребление тепла и горячей воды Центр Международной Торговли, задолжавший около 2,5 миллиона рублей, Ельцин Центр (3,3 миллиона), ООО "Уральский ЦКС" и АО "Уралтрансмаш".

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