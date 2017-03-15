За полмиллиона рублей.

В 2017 году свердловские власти потратят на охрану заброшенного здания клинической больницы скорой помощи на улице 8 Марта, 78а в Екатеринбурге 508,5 тысячи рублей. Победителем торгов было признано ЧОП "Васаби". Охранять объект нужно будет с 1 апреля до 31 декабря круглосуточно.

Стоит отметить, что в прошлом году компания также занималась охраной объекта. Цена контракта составляла 586 тысяч рублей за год.

Пятиэтажное здание больницы скорой помощи площадью 5,2 тысячи квадратных метров было возведено в Зеленой Роще в 1938 году. В 2000 году его освободили для капремонта, но дело до работ так и не дошло. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии.

Объект культурного наследия пытались несколько раз продать на торгах за 400 миллионов рублей, однако покупателей не нашлось.