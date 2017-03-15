Беря пример с больниц.

В двух школах Оханского района Пермского края прокуратура обнаружила продукты с истекшим сроком годности. Испорченная еда шла на стол к ученикам. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего нарушение санитарно-эпидемиологических норм прокуратура обнаружила в семи школах. Одна из них продолжала работать без холодной и горячей воды.

По результатам проверки прокуратура возбудила пять административных дел и вынесла представления в адрес учредителя образовательных учреждений.

Ранее на просроченных кашах и смесях попалась больница Добрянки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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