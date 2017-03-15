Вручение состоится сегодня.

Президент РФ Владимир Путин наградил вдову первого президента России Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины. Соответствующий указ был подписан 14 марта, в день 85-летия Ельциной, передает "Уралинформбюро".

Как следует из документа, награда бывшей первой леди присуждена "за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин намерен лично вручить орден Наине Ельциной. Награждение состоится сегодня во время приема по случаю ее юбилея в Большом Кремлевском дворце.