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Путин наградил Наину Ельцину орденом14 марта в 15:49

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Вручение состоится сегодня.

Президент РФ Владимир Путин наградил вдову первого президента России Наину Ельцину орденом Святой великомученицы Екатерины. Соответствующий указ был подписан 14 марта, в день 85-летия Ельциной, передает "Уралинформбюро".

Как следует из документа, награда бывшей первой леди присуждена "за большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности".

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин намерен лично вручить орден Наине Ельциной. Награждение состоится сегодня во время приема по случаю ее юбилея в Большом Кремлевском дворце.

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