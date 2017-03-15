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Свердловские депутаты решили перевоспитать школьников14 марта в 20:12

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С помощью детского омбудсмена.

Современные школы, по мнению депутатов свердловского Заксобрания, слишком нагружают детей учебой и мало занимаются их воспитанием. В связи с этим на заседании комитета по соцзащите уполномоченному по правам ребенка в регионе Игорю Морокову предложили подумать над развитием внеклассной деятельности, сообщает "Уралинформбюро".

"Школа сегодня все меньше воспитывает и все больше превращается в фабрику знаний, - констатировал депутат Евгений Зяблицев. - Мы, помню, собирали макулатуру, металлолом, деревья сажали, а сейчас вместо внеклассных занятий в лучшем случае добавляют урок закона Божьего или физкультуры. Может, пора что-то изменить в школах, разгрузить детей?"

По словам И.Морокова, вопрос абсолютно справедливый, в Минобразе над ним тоже думают, ищут решение. "Образование – это в первую очередь процесс воспитания. В том числе и поэтому с недавних пор начало создаваться Российское движение школьников, в каком-то смысле аналог пионерии. У нас скоро будут сборы: пригласим 150 учеников со всей области. Заодно спросим, как они видят внеклассную деятельность, и на этой основе подготовим рекомендации", - заверил омбудсмен.

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