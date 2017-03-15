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Между Екатеринбургом и Пышмой застолбили землю под трамвай14 марта в 16:59

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На 3 года.

Глава администрации городского округа Верхняя Пышма Владимир Чирков подписал постановление о резервировании земель под строительство трамвайной линии до Екатеринбурга. Речь идёт об участках вдоль Успенского проспекта.

До конца 2017 года будет разработан проект линии. После чего в течение трех лет чиновники обратятся к собственникам домов с предложением выкупить территорию, попадающую в зону строительства. Все это время продавать, арендовать, строить какие-либо объекты на них владельцам будет запрещено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации ГО. С части земель, которые не потребуются для прокладки линии, обременение будет снято.

Стоит напомнить, что проект планировки трамвайной линии был утвержден в конце 2016 года. По ветке собираются запустить 30 трамваев.

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