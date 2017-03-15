Мальчика получил перелом бедра.

Ишимский городской суд обязал детский сад №5 "Елочка" выплатить в пользу воспитанника 50 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Мальчику компенсируют моральный вред от полученной в дошкольном учреждении травмы.

23 сентября 2016 года трехлетний ребенок упал во время прогулки и получил косой перелом левого бедра со смещением. Мальчик перенес две операции, три недели пролежал на вытяжке.