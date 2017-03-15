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Ишимский детсад заплатит 50 тысяч за травму ребенка14 марта в 17:34

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Мальчика получил перелом бедра.

Ишимский городской суд обязал детский сад №5 "Елочка" выплатить в пользу воспитанника 50 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Мальчику компенсируют моральный вред от полученной в дошкольном учреждении травмы.

23 сентября 2016 года трехлетний ребенок упал во время прогулки и получил косой перелом левого бедра со смещением. Мальчик перенес две операции, три недели пролежал на вытяжке.

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