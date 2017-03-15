Работницам Роспана преподнесли креативный подарок14 марта в 16:47
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В честь 8 Марта.
Сотрудники АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" поздравили представительниц прекрасного пола с 8 Марта. Первыми подарки получили директор новоуренгойской школы №3 и классные руководители профильных "Роснефть-классов". С пожеланиями успешной работы им вручили цветы и торт в корпоративном оформлении.
А днем позже мужская половина предприятия подготовила для коллег особый подарок. В честь 8 Марта работниц не только одаривали цветами, но и организовали для них праздничный концерт.
Песни на стихи собственного сочинения исполнил хор руководителей высшего звена Роспана.
Эстафету подхватили молодые специалисты – сборная КВН, развлекая виновниц торжества извечными шутками о капризности, порой легкомысленности женщин, женской логике и диетах.
"Женщина вдохновляет на подвиги, свершения, даёт силы идти дальше. Без коллег женского пола работа была бы скучной, особенно там, где производственные задачи зачастую далеки от романтики", - считает представитель команды КВН Артём Трифонов.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, талантами на концерте блистали не приглашенные артисты, а собственные кадры.
"Праздник начинается с порога, продолжается до 9 этажа. Потом концерт. Мне очень нравится! Такое впечатление, что хоть это и направлено на всех, но кажется, что это все для тебя делается", - делится впечатлениями специалист по учету цеха №1 АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Вера Кисляк.
"Мне очень понравилось! Наши мужчины, они замечательные! Они очень старались, переживали, но у них все получилось!", - добавляет ведущий специалист предприятия Ольга Пушкина.
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