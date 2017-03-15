Большинство удалось спасти.

В 2016 году наложить на себя руки пытались 250 свердловских школьников. До конца суицид довели 12 подростков - ежегодно эта цифра колеблется от 11 до 14, сообщил детский омбудсмен области Игорь Мороков на заседании социального комитета Заксобрания 14 марта.

По его мнению, основная причина в том, что свердловские школы формально подходят к налаживанию отношений внутри детских коллективов, сообщает "Уралинформбюро".

"Мне кажется, не до конца используется ресурс комиссий по разрешению конфликтов в школах. Все-таки основной причиной суицидов являются именно конфликты между детьми. При этом руководители образовательных учреждений очень формально относятся к организации подобных комиссий. Они их создают, раз требуют, но не развивают данное направление работы", - подчеркнул И.Мороков.