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Экс-сотрудник NASA обвинил инопланетян в "ДТП" на орбите14 марта в 17:05

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Когда столкнулись "Космос" и "Иридиум".

В крушении на земной орбите американского спутника "Иридиум" и российского "Космоса" виноваты инопланетные цивилизации. Такое заявление сделал один из бывших сотрудников NASA после увольнения, передает "Уралинформбюро".

Столкновение аппаратов произошло над Таймыром в 2009 году - от сильного удара оба разлетелись на куски. При этом в ходе проверки NASA выяснилось, что перед крушением "Иридиум" стал неконтролируемым, хотя все его передатчики работали исправно - клиенты не испытывали проблем со связью.

По словам экс-сотрудника NASA, произошедшее было обусловлено вторжением извне. Якобы эту же версию подтверждают и выводы спецкомиссии агентства, которые были засекречены вместе с данными расследования причин столкновения спутников.

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