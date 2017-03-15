За отказ от лечения в санаториях.

Министерство соцполитики Свердловской области отказалось рассматривать предложение заменить ветеранам путевки на курорты компенсацией в 20 тысяч рублей. Как пояснили в ведомстве, подобная замена невозможна в рамках существующего законодательства, сообщает "Уралинформбюро".

Сама дискуссия состоялась на заседании комитета ЗакСо по соцзащите при обсуждении итогов помощи ветеранам за 2016 год. "У нас путевка на санаторное лечение граждан стоит в среднем 20 тысяч. Средний возраст ветеранов – 70-100 лет. Им по квартире сложно передвигаться, не то, что ехать куда-то. И деньги им нужны на лекарства. А компенсация за отказ от путевки составляет лишь 1200 рублей... Может, можно как-то исправить?" - спросил депутат Евгений Зяблицев у представителя минсоцполитики.

"Выплаты производятся в рамках законодательства и возможностей бюджета. Но эта мера в любом случае и не должна давать много денег. Компенсация в данном случае – это возможность оказать им хотя бы минимальную помощь, если они отказываются от поездки", – пояснила первый замглавы министерства соцполитики Свердловской области Елена Лайковская.