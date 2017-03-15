На два года.

Ученые из Швеции выяснили, что люди с детьми живут дольше так называемых "чайлдфри". В среднем разница продолжительности жизни c бездетными составляет два года. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology & Community Health.

В нем приняли участие 1,4 миллиона мужчин и женщин преклонного возраста.

Отмечается, что бездетность сильнее влияет на представителей сильного пола. По мнению ученых, мужчины больше страдают без поддержки семьи и детей.

Женщины же более самостоятельны и самодостаточны. Отсутствие детей на них почти не сказывается, передает "Уралинформбюро".