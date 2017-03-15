"Атомстройкомплекс" откроет жильцам "Просторов" вид на Исеть14 марта в 18:06
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По рекомендации экспертов ШГА.
Компания "Атомстройкомплекс" внесет корректировки в проект второй очереди жилого комплекса "Просторы" на левом берегу Исети по итогам обсуждений в "Школе главного архитектора, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе застройщика.
Стоит отметить, что работы на первой очереди ЖК, которая включает три дома 5, 18 и 27 этажей, практически завершены. Объекты будут сданы в эксплуатацию до конца года.
Кейс компании, представленный в ШГА, включал задачу по архитектуре второго этапа застройки, а также выработке принципов организации пространства всего комплекса. По словам директора по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерины Спириной, участники школы предложили много смелых и по-настоящему интересных идей по развитию проекта.
"Совместно с экспертами школы – архитекторами из Голландии – мы определили к исполнению несколько ключевых рекомендаций. Например, эксперты одобрили и поддержали нашу концепцию башенной застройки набережной, однако рекомендовали открыть вид на реку из двора и домов, сделав соседство с рекой преимуществом, понятным для горожан. Для этого мы внесли корректировки в проект, подняв дворовое пространство на стилобатную часть, открыв и развернув двор к набережной. Это позволило сохранить камерный характер двора, при этом обеспечить хорошие видовые характеристики квартир во всех трех домах, а также пешеходную связь с благоустроенной набережной прямо из двора комплекса", - рассказала Екатерина Спирина.
Выйти на строительную площадку второй очереди "Просторов" компания планирует летом 2017 года.
Стоит добавить, что "Атомстройкомплекс" нередко привлекает зарубежных архитекторов для консультирования по текущим проектам, находящимся на стадии активной реализации.
"Всегда полезно получить свежий взгляд и профессиональную оценку проделанной работы. Архитектура – очень мобильная субстанция, которая должна быть адаптивной и меняться в соответствие с потребностями города и общества. Мы неоднократно привлекали зарубежных архитекторов для консультирования по проектам, и непременно будем продолжать такую практику в будущем", - заключила Екатерина Спирина.
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