Финалист проекта "Голос.Дети".

В Киеве на "Евровидении-2017" Болгарию будет представлять 17-летний Кристиан Костов. Он одержал победу над десятком других кандидатов в рамках отборочного тура, проведенного Болгарским национальным телевидением, передает "Уралинформбюро".

В столице Украины самый юный участник конкурса исполнит композицию Beautiful Mess, посвященную молодым людям, отстаивающим свои принципы. Ее авторы - интернациональный коллектив, в который вошли композиторы и продюсеры из Болгарии, Австрии, Швеции и других государств.

Стоит отметить, что Кристиан родился в Москве в семье болгарина и гражданки Казахстана. В 2014 году он был одним из финалистов шоу "Голос.Дети" на российском Первом канале. В Болгарии юноша известен как исполнитель одного из поп-хитов и участник финала музыкального телешоу "Икс фактор".

За Россию на "Евровидении-2017" будет выступать Юлия Самойлова. 27-летняя певица с ограниченными возможностями исполнит композицию Flame is Burning.

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