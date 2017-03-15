Слова чиновников истолковали неверно.

Мэрия Екатеринбурга опровергла планы по сносу хрущевок на Уралмаше. Как рассказал "Уралинформбюро" пресс-секретарь администрации Денис Сухоруков, слова начальника департамента финансов Андрея Корюкова неверно истолковали. Он говорил не о сносе 50 пятиэтажек, а о 50 инвестиционных проектах.

Стоит напомнить, что информация о расселение 50 домов появилась 10 марта 2017 года на сайте ЕТВ. Журналисты заявили, что чиновники рассчитывают привлечь к сносу частных инвесторов, которые и оплатят расселение. С соответствующим предложением представители мэрии якобы должны были выступить на выставке "ИННОПРОМ-2017".

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