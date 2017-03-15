Работают, а есть нечего.

В России процветает уникальное социальное явление – бедность работающего населения, отметила вице-премьер Ольга Голодец. Который раз с начала 2017 года она помянула 5 миллионов своих сограждан, получающих нереально маленькие деньги.

Только когда в стране исчезнут зарплаты меньше прожиточного минимума (сейчас он равен 11 200 рублей), можно будет говорить о повышении производительности труда. Эту мысль 14 марта Голодец доносила до участников московского форума, проходящего в рамках Недели российского бизнеса.

"У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты – 7,5 тысячи рублей. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне", – цитирует вице-премьера РБК.

В январе те же разговоры в пользу бедных звучали на Гайдаровском форуме, в конце февраля – на инвестфоруме в Сочи, передает "Уралинформбюро". Однако сближение МРОТ с прожиточным минимумом, по планам Минтруда, займет не менее трех лет.